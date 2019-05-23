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Настя Каменских выходит замуж за Потапа

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Украинская певица Настя Каменских выходит замуж за своего коллегу по дуэту Алексея Потапенко (Потап). Свадьба состоится в четверг, 23 мая, о чем невеста сообщила в своем Instagram.

«Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары», — написала она.

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Также девушка поблагодарила своего избранника за то, что он поддержал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их отношения «от лишних глаз, слов, постов».

Свидетельницей на свадьбе стала бывшая жена Потапа — Ирина Горовая. Также на торжестве ожидается много звезд шоу-бизнеса, отмечает сайт kp.ru.

После церемонии молодожены отправятся в путешествие, их медовый месяц продлится до 3 июня.

Дуэт «Потап и Настя» образовался в 2006 году и за это время удостоился массы музыкальных наград, включая «Золотой граммофон», «Песня года», «Премия Муз-ТВ», «Премия RU.TV» и «Шарманка». Известность музыканты заработали после исполнения таких хитов, как «Не пара», «Чумачечая весна», «Умамы» и др.

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