Настя Каменских выходит замуж за Потапа

Украинская певица Настя Каменских выходит замуж за своего коллегу по дуэту Алексея Потапенко (Потап). Свадьба состоится в четверг, 23 мая, о чем невеста сообщила в своем Instagram.

«Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары», — написала она.

Также девушка поблагодарила своего избранника за то, что он поддержал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их отношения «от лишних глаз, слов, постов».

Свидетельницей на свадьбе стала бывшая жена Потапа — Ирина Горовая. Также на торжестве ожидается много звезд шоу-бизнеса, отмечает сайт kp.ru.

После церемонии молодожены отправятся в путешествие, их медовый месяц продлится до 3 июня.

Дуэт «Потап и Настя» образовался в 2006 году и за это время удостоился массы музыкальных наград, включая «Золотой граммофон», «Песня года», «Премия Муз-ТВ», «Премия RU.TV» и «Шарманка». Известность музыканты заработали после исполнения таких хитов, как «Не пара», «Чумачечая весна», «Умамы» и др.