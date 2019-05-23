Песков заявил о невыполнении поручений Путина по «китовой тюрьме»

Поручения президента России Владимира Путина по решению судьбы косаток из «китовой тюрьмы» не выполняются как минимум частично. Об этом 23 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее генеральный директор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов сказал, что не собирается добровольно выпускать млекопитающих на волю. Он заявил, что животные являются его собственностью. По его словам, они находятся в нормальном состоянии и рады людям, работающим с ними.

Песков в ответ на эти слова заявил журналистам, что в Кремле с удивлением их услышали. «Мы имеем в виду сейчас освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Всё было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются», — заявил пресс-секретарь главы государства (цитата по ТАСС).

Он добавил, что «будут сверены часы», чтобы было понятно, где именно эти поручения не выполняются.

В 2018 году в Охотском море были выловлены 12 косаток и 90 белух для дальнейшей продажи в Китай. Впоследствии стало известно, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости.

В ноябре того же года суд наложил арест на морских животных, однако через месяц снял его. Специалисты отметили, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они были маленькими и беззубыми.

Сейчас косатки и белухи находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. Ранее в феврале эксперты выступили против выпуска животных в дикую природу, заявив, что на воле им угрожает опасность.