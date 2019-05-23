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Штаб-квартира Форума древних городов откроется в Рязани

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В Рязани планируется открыть штаб-квартиру Международного форума древних городов. Мероприятие запланировано на пятницу, 24 мая.

Штаб-квартира будет располагаться на Почтовой улице. Торжественная церемония состоится в 16:00. В рамках мероприятия будет представлена программа форума, пишет РИА «7инфо».

Второй Международный форум древних городов пройдет в Рязани с 14 по 18 августа 2019 года. Первый раз он прошел в прошлом году и стал одним из самых ярких событий в культурной жизни Рязанской области.

Ранее сообщалось о том, что пешеходная экскурсия под названием «Рязань событийная» 24 мая откроет туристический сезон в столице региона.

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