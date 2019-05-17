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«Фронтовая поляна» для ветеранов состоялась в Рязани

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В Рязани при поддержке фонда помощи детям «ПроДетство» состоялась «Фронтовая поляна» для ветеранов Советского района. Во время мероприятия ветераны делились воспоминаниями о войне и послевоенном времени, а также читали стихи о войне.

В мероприятии приняли участие кадеты инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство», курсанты Академии ФСИН России, вокальная группа «Контакт» РГВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова, ребята из Костинской школы-интерната и другие, пишет РИА «7инфо».

В ответ на откровения героев Великой Отечественной войны школьники поделились историями своих прадедов – участников тех страшных событий, а также рассказали о своем опыте в качестве волонтеров Победы.

Завершилось мероприятие пробой солдатской каши, которую приготовили повара 137 парашютно-десантного полка.

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