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Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии

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В Ярском районе Удмуртской Республики при пожаре в частном доме погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Трагедия произошла в ночь на четверг, 23 мая, в селе Пудем. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание, после чего были обнаружены тела 33-летнего мужчины и 35-летней женщины, личности еще трех погибших устанавливаются, пишет ИА «Сусанин».

Известно, что жертвы пожара перед этим распивали спиртные напитки. Предполагаемой причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем при курении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, опрашиваются очевидцы.

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