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Жительница Башкирии спасла из горящего дома пенсионерку

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В поселке Максимовка под Уфой произошел пожар в садовом домике. Пожилую владелицу участка спасла ее соседка, которая услышала крики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС во вторник, 21 мая, в 15:19. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь за 40 минут, пишет «МедиаКорСеть».

Как выяснилось, хозяйку дома спасла ее соседка по саду. Она увидела дым, подошла к дому и услышала крики пенсионерки 1939 года рождения. Несмотря на то что дом уже был охвачен огнем, женщина зашла в него и вытащила соседку на себе.

Пострадавшая получила ожоги и была доставлена в медицинское учреждение.

Пресс-служба МЧС также отмечает, что управление будет ходатайствовать о награждении женщины ведомственным знаком отличия МЧС России.

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