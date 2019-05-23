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Дело возбудили по факту смерти пациентки в онкодиспансере в Воронеже

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Уголовное дело возбудили по факту падения аппарата лучевой терапии на женщину в Воронежском областном онкодиспансере. От полученных травм пациентка скончалась.

По данным следствия, женщина проходила плановую лучевую терапию на гамма-терапевтическом аппарате. Верхняя часть аппарата придавила пациентку к столу. По предварительной версии, причиной стал выход аппарата из строя, у него заклинил подъемный механизм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщает ИА «Абирег». Следователи опросили персонал онкодиспансера и родственников 51-летней погибшей. Экспертизы в медицинском учреждении проведут сотрудники Росздравнадзора.

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