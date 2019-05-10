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Главврач больницы в Самарской области уволился после жалоб пациентов

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В Самарской области продолжаются отставки руководителей медицинских учреждений.
Кадровые перестановки произошли в Большечерниговской центральной районной больнице.

Поводом для отставки стали многочисленные жалобы со стороны жителей Августовки и Большой Черниговки на бывшего главного врача медучреждения. Около года в больнице не работал рентген кабинет, и пациенты были вынуждены ездить на исследование за десятки километров, сообщает НИА «Самара».

Сейчас в поликлинике готовят помещение для установки нового рентгенаппарата. На должность главного врача назначен Андрей Мирошниченко, который до этого работал в ортопедическом отделении больницы Середавина, пишет АиФ Самара.

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо. Она отметила, что не хочет быть духовным наставником и указывать людям, как они должны жить.

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