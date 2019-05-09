Первый конкурс главных врачей организовали в Липецкой области

Управление здравоохранения Липецкой области в мае начнет первый межрегиональный конкурс «Лидерздрав-2019», чтобы найти руководителей, располагающих опытом практической деятельности в сфере укрепления общественного здоровья и управления медицинскими организациями.

Победители войдут в кадровый резерв и получат возможность занять вакантные должности руководителей государственных медицинских организаций. На сегодняшний день есть вакансии в Измалково и Красном. Как отмечает GOROD48, «Лидерздрав-2019» пройдет в четыре этапа и завершится в конце июля.

Напомним, в Липецкой области планируется развивать службу санитарной авиации, уделить больше внимания созданию бережливых поликлиник и профилактическому осмотру населения.