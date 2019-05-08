Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо. Об этом в среду, 8 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на радио NRK.

Она отметила, что не хочет быть духовным наставником и указывать людям, как они должны жить. «Власти рады проинформировать о вредных привычках, но люди, как правило, знают, что полезно, а что нет», — заметила Листхёуг.

Отмечается, что Листхёуг — одна из самых популярных политиков в Норвегии.

12 января ученые из Университета Вашингтона в Миссури (США) сообщили, что небольшие дозы спиртного не вредят здоровью людей старше 65 лет с сердечной недостаточностью и даже продлевают жизнь.

Вывод основан на результатах исследования, которое проводилось с 1984 по 2013 год с участием 5888 респондентов в возрасте от 65 лет (из них — 393 сердечника). По данным этого исследования, было обнаружено, что употребление небольших доз алкоголя не привело к ухудшению состояния пожилых людей с заболеваниями сердца.