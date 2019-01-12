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Ученые рассказали о пользе алкоголя для пожилых людей с болезнями сердца

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Фото: TASS/YAY/Andy Dean Photography
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Небольшие дозы спиртного не вредят здоровью людей старше 65 лет с сердечной недостаточностью и даже продлевают жизнь. Об этом сообщили ученые из Университета Вашингтона в Миссури (США).

Вывод основан на результатах исследования, которое проводилось с 1984 по 2013 год с участием 5888 респондентов в возрасте от 65 лет (из них — 393 сердечника). По данным этого исследования, было обнаружено, что употребление небольших доз алкоголя не привело к ухудшению состояния пожилых людей с заболеваниями сердца.

Более того, при умеренном потреблении алкоголя увеличение продолжительности жизни у них составило в среднем 383 дня (от 17 до 748 дней).

Отмечается, что мужчинам старше 65 лет рекомендуется не более двух порций алкоголя в сутки, что соответствует примерно 35–40 г спирта (две банки пива 0,33 л или бокал вина), женщинам — не более одной порции.

8 января был развеян миф о «самой пьющей» России: если 12 лет назад россияне употребляли около 15 л алкоголя на человека в год, сейчас этот показатель составляет около 10 л, что соответствует уровню Германии и Франции.

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