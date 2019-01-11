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Депутат Госдумы предложил приучать детей к хорошему алкоголю

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Детей необходимо приучать к хорошему алкоголю, чтобы в будущем они могли отличить его от суррогата. Такое заявление сделал депутат Госдумы, представитель партии ЛДПР Андрей Свинцов, сообщает 11 января агентство городских новостей «Москва».

«Конечно, рассказывать про алкоголь надо, но делать это нужно в семье. Нужно разъяснять, что не стоит его употреблять. В 16 лет ребенку можно дать бокал хорошего вина: «Попробуй, что это такое, чтоб тебе не нужно было идти, кого-то просить, чтобы тебе покупали суррогат. Не дай бог еще отравитесь», — сказал он.

По мнению Свинцова, культура потребления алкоголя в России должна быть именно такой. Он отметил, что рано или поздно дети попробуют алкоголь самостоятельно и будет лучше, если они сделают это в присутствии взрослых.

8 января сообщалось, что Россия достигла значительных успехов в борьбе за трезвость. Всего за 10 лет РФ с четвертого места в рейтинге самых пьющих стран мира переместилась на 14-е. Российские власти с 2005 года предприняли ряд мер, направленных на снижение уровня злоупотребления алкоголем, которые дали плоды.

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