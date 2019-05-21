Прокуратура требует пересмотреть дело врача после смерти пациента на Урале

Прокуратура в Челябинской области обжаловала приговор хирургу, которого обвиняют в смерти пациентки. Правоохранительные органы требуют вернуть уголовное дело следователям.

По данным суда, медик допустил ошибки при оказании помощи, в результате которых послеоперационные осложнения у пациентки были выявлены поздно. Женщина скончалась в областной клинической больнице № 3 в Челябинске. По ходатайству следствия уголовное дело было прекращено, а медика приговорили к судебному штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Дочь 62-летней пациентки не согласилась с решением суда. Потерпевшая указала, что пожилая женщина неоднократно обращалась к врачу, но он игнорировал ее жалобы. Прокуратура подала кассационную жалобу в президиум Челябинского областного суда, пишет ИА «Ура.ру».

В настоящий момент медик уволился из больницы и переехал работать в сельскую местность.