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Прокуратура требует пересмотреть дело врача после смерти пациента на Урале

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Прокуратура в Челябинской области обжаловала приговор хирургу, которого обвиняют в смерти пациентки. Правоохранительные органы требуют вернуть уголовное дело следователям.

По данным суда, медик допустил ошибки при оказании помощи, в результате которых послеоперационные осложнения у пациентки были выявлены поздно. Женщина скончалась в областной клинической больнице № 3 в Челябинске. По ходатайству следствия уголовное дело было прекращено, а медика приговорили к судебному штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Дочь 62-летней пациентки не согласилась с решением суда. Потерпевшая указала, что пожилая женщина неоднократно обращалась к врачу, но он игнорировал ее жалобы. Прокуратура подала кассационную жалобу в президиум Челябинского областного суда, пишет ИА «Ура.ру».

В настоящий момент медик уволился из больницы и переехал работать в сельскую местность.

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