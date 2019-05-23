Директор пермской гимназии объяснила завышение баллов для девочек

Гимназия № 4 города Перми, которую уличили в установлении разных проходных баллов для мальчиков и девочек для приема в первый класс, делает так не первый год. Об этом заявила директор учреждения Татьяна Дьякова в четверг, 23 мая.

«Мы это делаем много лет, выравниваем так гендерное соотношение в классе, регулируем набор, потому что гимназия у нас гуманитарная и девочек всегда приходит, как правило, больше, чем мальчиков», — приводит ее слова ТАСС.

Директор пояснила, что обучение в возрасте 6–7 лет дается мальчикам сложнее и они показывают более скромные результаты, чем девочки. Также она сослалась на мнение психологов, что гендерный разрыв может повлиять на воспитательный процесс.

Как подчеркнула Дьякова, руководство школы ничего не нарушает, зачисление осуществляется в соответствии с документами.

Накануне стало известно, что администрация учебного заведения принимает мальчиков, если они набирали 65,7 балла, для девочек порог был установлен на уровне 69,1 балла. Из-за неравных баллов в список поступивших не попали 20 девoчек.

Прокуратура Пермского края инициировала проверку образовательного учреждения.