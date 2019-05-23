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Тюменские власти не будут ремонтировать дорогу, на которой застряла скорая помощь

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Власти Тюменского района отказались ремонтировать дорогу в деревне Ушакова, на которой недавно застряла машина скорой помощи. Как сказали в районной администрации, улица Молодежная, где произошел инцидент, входит в состав площадки индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, муниципалитет отказался вносить аварийную дорогу в план ремонта на 2019 год.

Между тем, как заявляют местные жители, слова которых приводит портал «Наш город», это далеко не первый случай, когда экстренные службы не могут проехать по районным дорогам. Так, осенью практически невозможно проехать от Отрадной до Сосновой.

Инцидент с машиной скорой помощи произошел в деревне 18 мая. Бригада медиков прибыла на вызов через 30 минут, однако из-за того, что автомобиль застрял в грязи, им пришлось идти пешком около 1 км до дома пациентки.

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