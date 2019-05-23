Частный вертолет разбился на севере Доминиканской Республики

Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира.

Как сообщает в четверг, 23 мая, ТАСС со ссылкой на газету El Nacional, вертолет до падения загорелся. Пассажирами были руководители телекоммуникационных компаний страны. Они погибли при падении. Пилот скончался от ожогов в больнице.

Проверку обстоятельств крушения проводит доминиканский институт гражданской авиации.

17 мая два человека стали жертвами крушения вертолета в горах американского штата Юта. Инцидент произошел неподалеку от городка Альпайн примерно в 50 км от Солт-Лейк-Сити.