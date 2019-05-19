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Два человека погибли при крушении вертолета в США

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Фото: Utah County Sheriff's Office
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Два человека стали жертвами крушения вертолета в горах американского штата Юта. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел 17 мая неподалеку от городка Альпайн примерно в 50 км от Солт-Лейк-Сити.

Причины катастрофы пока не известны. Ранее в этой местности были отмечены плохие погодные условия.

В настоящее время ведется расследование.

Ранее, 15 мая, вертолет упал в реку Гудзон в Нью-Йорке. На борту находился только пилот. Он остался жив и был госпитализирован.

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