Падение вертолета в реку Гудзон попало на видео
Журналист Сифан Ким опубликовал в Twitter видео момента падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке (США).
На кадрах видно, как вертолет пролетает над водой, но в какой-то момент пилот, вероятно, теряет управление, и вертолет начинает кружиться, а затем падает в реку.
BREAKING: #helicoptercrash in #Hudson river pic.twitter.com/4zkm1i0yez— CeFaan Kim (@CeFaanKim) 15 мая 2019 г.
Согласно последним данным, на борту находился только пилот. Он остался жив и был госпитализирован.
Катера полиции отбуксировали и подняли на берег затонувшее воздушное судно.