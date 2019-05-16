Падение вертолета в реку Гудзон попало на видео

Журналист Сифан Ким опубликовал в Twitter видео момента падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке (США).

На кадрах видно, как вертолет пролетает над водой, но в какой-то момент пилот, вероятно, теряет управление, и вертолет начинает кружиться, а затем падает в реку.

Согласно последним данным, на борту находился только пилот. Он остался жив и был госпитализирован.

Катера полиции отбуксировали и подняли на берег затонувшее воздушное судно.