Москвичам пообещали дождь и грозу

Дождь и грозу прогнозируют синоптики в Москве в четверг, 23 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно с прояснениями. Дождь. Местами гроза», — говорится в сообщении. Уточняется, что температура днем будет колебаться от 21 до 23 градусов, ветер будет западный 5-10 м/с с порывами при грозе 12-17 м/с. Атмосферное давление установится на отметке 739 мм рт. ст.

Ночью погода в столице останется облачной, местами ожидается небольшой дождь. Температура опустится до 9 градусов. Синоптики обещают северо-восточный и восточный ветер 5-10 м/с, давление — 742 мм рт. ст.

Ранее в мае в центре погоды «Фобос» рассказали, что в Москве июнь будет умеренный и без жары. При этом первая декада июня окажется чуть теплее, чем вторая и третья.