Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки

Ford Motor и американский стартап Agility Robotics заключили соглашение и с 2020 года намерены протестировать доставку посылок с помощью ходячих роботов, которые на самоуправляемых автомобилях будут подъезжать по нужному адресу. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что в ходе эксперимента планируется задействовать до 100 машин Ford. На первом этапе роботы будут доставлять посылки весом до 18 кг. Ориентироваться в пространстве они смогут с помощью камер и сенсоров. В дальнейшем компании надеются доставлять с их помощью и другие товары, например продукты питания.

16 мая руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов рассказал, что в будущем армия может начать применение в войсках человекоподобных роботов. Машины не будут принимать самостоятельные решения, но помогут уберечь людей от агрессивной или опасной среды.