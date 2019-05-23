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Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки

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Фото: youtube.com
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Ford Motor и американский стартап Agility Robotics заключили соглашение и с 2020 года намерены протестировать доставку посылок с помощью ходячих роботов, которые на самоуправляемых автомобилях будут подъезжать по нужному адресу. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что в ходе эксперимента планируется задействовать до 100 машин Ford. На первом этапе роботы будут доставлять посылки весом до 18 кг. Ориентироваться в пространстве они смогут с помощью камер и сенсоров. В дальнейшем компании надеются доставлять с их помощью и другие товары, например продукты питания.

16 мая руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов рассказал, что в будущем армия может начать применение в войсках человекоподобных роботов. Машины не будут принимать самостоятельные решения, но помогут уберечь людей от агрессивной или опасной среды.

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