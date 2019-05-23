Дэниэл Крэйг перенесет операцию из-за травмы на съемках фильма о Джеймсе Бонде

Британский актер Дэниэл Крэйг перенесет операцию на колене после травмы, которую он получил во время съемок нового фильма про агента 007 Джеймса Бонда. Об этом в среду, 22 мая, сообщает газета Daily Mirror.

По данным издания, артист повредил ногу в ходе съемочного процесса на Ямайке. Теперь ему придется провести как минимум две недели для восстановления после операции.

Несмотря на это, по заявлениям создателей кинокартины, дата ее выпуска остается прежней. Лента должна выйти в прокат 8 апреля 2020 года.

Первая часть бондианы «Доктор Ноу» вышла в октябре 1962 года. С тех пор агента 007 сыграли шесть разных актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниэл Крэйг.

25-й фильм о Джеймсе Бонде получил рабочее название Shatterhand. Главного злодея в картине сыграет американский актер Рами Малек, получивший в 2019 году премию «Оскар» за роль солиста группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».