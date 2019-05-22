Модный дом Prada откажется от использования натурального меха в своих моделях или новых изделиях, начиная с коллекции весна–лето-2020, сообщается на официальной странице итальянской компании в Twitter.

В комментарии говорится, что производитель модной одежды решил присоединиться к кампании Всемирного альянса против мехов (Fur Free Alliance. — Ред.). Новая женская коллекция Prada будет показана уже в сентябре текущего года.

За последние пару лет об аналогичном решении объявили такие бренды, как Michael Kors, Jimmy Choo, Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci, Versace и Chanel.