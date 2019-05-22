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Более 16,5 тыс. цветов посадили в Великих Луках

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В Великих Луках (Псковская область) за время весеннего месячника по благоустройству посадили более 16,5 тыс. цветов и вывезли 2262 кубометра мусора. Данные озвучил и.о. первого заместителя главы городской администрации Юрий Власюк на общегородском совещании, проведенном и.о. главы администрации Юлией Ярышкиной.

Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, Власюк отметил, что в период с 1 апреля по 20 мая 2019 года на территории города провели различные мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. В общей сложности были посажены 16 577 цветов, среди которых виола, цинерария, савелия и другие.

По словам чиновника, в месячнике по благоустройству приняли участие 189 учреждений и предприятий, а также активисты. В общей сложности в мероприятиях удалось задействовать 29 105 человек.

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