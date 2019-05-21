Более 30 проектов примут участие в конкурсе ТОС Псковской области

В Псковской области в первом конкурсе проектов инициатив среди территориальных общественных самоуправлений (ТОС) примут участие 32 проекта. Такое решение приняли на первом заседании конкурсной комиссии под руководством заместителя губернатора Николая Цветкова, которое состоялось 21 мая.

Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе областной администрации, комиссия ознакомилась с каждой из заявок, после чего было принято решение о том, что каждая из них соответствует всем требованиям.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации региона Елена Тимашова отметила высокий уровень подготовки всех заявок. По ее словам, в этом вопросе участникам оказали серьезную помощь на площадке «Команда-2018», на которой состоялось несколько образовательных семинаров.

В общей сложности на конкурс были представлены 32 проекта из 17 поселений региона. В большинстве случаев они направлены на благоустройство. Победители будут объявлены не позднее 15 июня.