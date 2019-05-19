Псковские ветераны получат медицинские услуги на дом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с главным врачом городской поликлиники Пскова, заместителем председателя Общественной палаты региона Галиной Неваленной.

Как передает Псковская лента новостей, особое внимание уделялось медицинской помощи пожилым гражданам, в частности ветеранам Великой Отечественной войны, которые не могут воспользоваться услугами поликлиники вне дома. Глава региона рекомендовал составить банк данных людей, нуждающихся в поддержке, и на его основе организовать индивидуальное медицинское сопровождение пожилых граждан: выезд мобильных бригад медиков на дом для проведения медицинских осмотров и обследований.

Кроме этого, для планирования и координации подобных мероприятий в штат поликлиники необходимо ввести ставку социального работника, отметил Ведерников.