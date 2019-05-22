Фестиваль и велопробег «ВелоПобеда» пройдет в Севастополе

В Севастополе пройдет пятый фестиваль и велопробег «ВелоПобеда», в котором смогут принять участие как профессионалы, так и любители активного отдыха. Об этом сообщают организаторы фестивали.

Мероприятие состоится 26 мая на площади Нахимова — именно отсюда стартует колонна велосипедистов. Участники массового заезда проедут 10 км по центральной автодороге, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Велопробег направлен на то, чтобы почувствовать себя уверенным участником дорожного движения, показать, что велосипед можно использовать не только в парке, но и для повседневных поездок по городу.

Организаторы напоминают о необходимости средств личной защиты, а также о том, что провоз детей до семи лет возможен только в специально оборудованных велокреслах.