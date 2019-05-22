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Девятый Велодень состоится в Курске 25 мая

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Велодень пройдет в Курске 25 мая уже в девятый раз. Запланированы конкурсы, велопарад, концерт с песнями под гитару и киносеансы.

Открытие состоится в полдень на площади перед цирком. Для маленьких участников на Велодне предусмотрена детская велогонка. Завершится мероприятие на природе в районе деревни Сахаровки, сообщает «Курская правда». Нестандартный подход к выбору одежды будет вознагражден — организаторы вручат приз самому креативному посетителю Велодня.

Более 40 тыс. человек приняли участие в велофестивале, который прошел в Москве 19 мая. Перед открытием состоялась велогонка «Садовое кольцо» — заезд на время для спортсменов-любителей разного уровня подготовки. Среди них — более 50 человек из зарубежных стран, в том числе Германии, Испании и ОАЭ.

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