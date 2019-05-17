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Велосипедисты проведут парады в Псковской области

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Псковская область присоединится к Всероссийскому велопараду, который состоится в последнее воскресенье мая. Мероприятия пройдут в трех городах региона.

В Пскове и Невеле велопарады состоятся 26 мая. В Невеле акция будет проведена впервые. Планируется, что в ней примут участие около 50 человек. Вместе они проедут дистанцию 13 км. В рамках велопарада ожидаются интерактивные площадки и концерты, сообщает Псковская лента новостей.

В Великих Луках велопарад впервые состоялся в 2015 году. В этом году протяженность дистанции составит 9 км. В конце поездки пройдет флешмоб, участники выстроятся в фигуру в форме велосипеда. Всего на велопарад придут около 600 человек.

В Пскове на дистанцию выйдут более 1 тыс. спортсменов. Во всех городах колонну велосипедистов будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

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