Велосипедная дорожка появится на улице Ленина в Тобольске

В Тюменской области улицу Ленина города Тобольска ждет капитальный ремонт, в рамках которого обустроят велосипедную дорожку. В настоящее время пройдены все экспертизы, финансирование ожидается в 2020 году.

Планируется привести в порядок и другие улицы города. На ямочный ремонт выделено почти 4 млн рублей, еще 115,5 млн рублей направят на работы по срезке асфальта и отсыпку обочин при капительном ремонте дорог. Об этом сообщает портал «Наш город».

Напомним, в Тюмени планируют построить до 15 октября новую велосипедную дорожку за 100 млн рублей. Она пройдет по маршруту набережная реки Тура – парк «Гилевская роща». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.