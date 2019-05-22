В Москве отреставрируют Северный речной вокзал

В Москве проведут реставрацию Северного речного вокзала, являющегося объектом культурного наследия. Об этом 22 мая сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-жилищным отношениям Владимир Ефимов.

Рабочие должны будут адаптировать объект, построенный в 1932–1937 годах архитектором А.И. Рухлядевым, под современное использование. Площадь речного вокзала составляет 5,3 тыс. кв. м.

Так, специалисты отреставрируют архитектурно-художественное оформление интерьеров, в том числе колонны и пилястры, потолки, панно и витражи с государственными гербами советских республик, лепной и тянутый штукатурный декор, скульптур, фонарей-«ландышей» на крыше, пишет НСН.

Также реставраторам необходимо будет обеспечить в здании безбарьерную среду для маломобильных граждан, а также заменить все инженерные коммуникации и оборудовать систему наружного освещения фасадов.

Реставрацией займется победитель электронного аукциона — ООО «АртСтройТехнология». На все виды работ отводятся 365 календарных дней с момента заключения контракта, пишет агентство городских новостей «Москва».

В конце апреля мэр столицы Сергей Собянин открыл исторические фонтаны на ВДНХ после реставрации.