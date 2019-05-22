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В Абрау-Дюрсо откроется новый отель к 2020 году

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В 2020 году в Абрау-Дюрсо откроется новый отель вместимостью до 114 мест. Об этом «Известиям» сообщил председатель совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

«Мы постоянно находимся в процессе мозгового штурма, и у нас уже есть актуальные проекты, которые будут показываться в свет в ближайшие два года. Но прежде всего мы к 2020 году открываем большую гостиницу «Абрау Лайт» на 114 номеров. Это качественное изменение нашей инфраструктуры гостеприимства и больше чем удвоение нашего номерного фонда», — рассказал Титов.

Помимо самой гостиницы, в ближайшее время в Абрау-Дюрсо будут введены в эксплуатацию новые объекты инфраструктуры: парки, детские площадки. Кроме того, появятся водные шоу, фонтаны и аудиовизуальные галереи. В новой гостинице откроется винный SPA-комплекс.

«Мы в процессе завершения двух коттеджных поселков, которые уже начали продавать. Несмотря на то что это достаточно сложно сделать, мы будем обеспечивать внутренний транспорт внутри Абрау-Дюрсо электрокарами и электрокораблями. Поскольку Абрау-Дюрсо стоит вокруг озера, мы решили сократить большие расстояния, чтобы сделать нахождение более приятным. И конечно, гастрономическое направление, на котором мы никогда не останавливаемся. Недавно открыли один ресторан, в планах еще и этногастрофестивали, которые проходят у нас с завидной частотой», — добавил председатель совета директоров «Абрау-Дюрсо».

В конце апреля в Абрау-Дюрсо объявили о запуске гастрономического проекта, посвященного кухне Кавказа. В туристическом центре будут собраны национальные блюда Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Чечни, Дагестана, а также Грузии, Армении и Азербайджана.

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» создан в 2008 году. Его основной задачей является развитие туристической инфраструктуры, а также проведение массовых тематических мероприятий и фестивалей на территории вокруг завода шампанских вин и озера Абрау. Ежегодно сюда приезжает более 250 тыс. туристов со всей России, а также из других стран мира.

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