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Пловец Колесников опроверг слухи о завершении карьеры

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Фото: TASS/PA Images/Ian Rutherford
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Российский пловец, чемпион мира и Европы по плаванию Климент Колесников опроверг информацию о проблемах со здоровьем и завершении карьеры. Об этом спортсмен заявил ТАСС 22 мая.

«Я проходил плановое углубленное медицинское обследование. Моему здоровью ничего не угрожает», — пояснил пловец.

Также опроверг появившуюся в СМИ информацию и личный тренер 18-летнего Колесникова Дмитрий Лазарев, уточнив, что никакой операции Колесникову не делали, а проводили плановую диспансеризацию, пишет RT. Он также подчеркнул, что ни о каком завершении карьеры речи не идет.

Ранее в СМИ появилась информация о тромбозе вены в руке и эмболии у рекордсмена мира, из-за чего ему провели операцию, пишет «Газета.ру».

17 мая сообщалось, что вратарь португальского ФК «Порту» Икер Касильяс заявил о завершении игровой карьеры по окончании сезона после перенесенного инфаркта.

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