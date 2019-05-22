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Хоккеист Капризов опроверг слухи об отношениях с фигуристкой Загитовой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал слухи о своих отношениях с чемпионкой мира по фигурному катанию Алиной Загитовой. Он назвал их бредом, сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Что за бред? Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего — вот и написывают», — сказал Капризов.

В составе сборной России Капризов завоевал золото зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Сейчас он находится в расположении национальной команды на чемпионате мира, проходящем в Словакии. Россияне на групповом этапе одержали 7 побед в 7 матчах и в четвертьфинале встретятся с американцами.

Загитова стала олимпийской чемпионкой Пхёнчхана в одиночном фигурном катании. В 2019 году она завоевала и золото чемпионата мира.

Ранее, 7 мая, сообщалось, что Загитова возглавила международный рейтинг фигуристок.

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