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Жительница Пензенской области отдала «целителям» более 1 млн рублей

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Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено в Кузнецком районе Пензенской области. Там лжеэкстрасенсы выманили у местной жительницы 1,2 млн рублей.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, инцидент произошел в январе 2019 года. 47-летней женщине позвонила неизвестная и, представившись помощницей экстрасенса, сообщила, что на ту наслали порчу и «от ее жизни осталось только 4%». Женщина испугалась и согласилась оплатить услуги целителя.

Для того чтобы набрать необходимую сумму, ей пришлось достать все сбережения и взять шесть кредитов. Неладное пострадавшая почувствовала лишь спустя какое-то время. После этого она обратилась в правоохранительные органы.

Подобный случай произошел в Удмуртии в апреле. Там жительница города Глазов перевела мошенникам более 1 млн рублей. Она увидела «медиумов» по телевизору и сама позвонила им.

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