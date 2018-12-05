Жительница Югры отдала почти 700 тыс. рублей за снятие «проклятия»

В Югры 46-летняя жительница Сургутского района лишилась крупной суммы денег, снимая «проклятие» со своей семьи. Как она рассказала полицейским, всё началось с покупки в интернете амулета от сглаза.

Через некоторое время ей позвонили и сказали, что на ее семью наложено проклятие. По стечению обстоятельств у женщины заболели дети, и она поверила аферистам. В течение нескольких месяцев потерпевшая перевела мошенникам 670 тыс. рублей.

Чеки она сжигала по указанию неизвестных, которые утверждали, что полученные средства должна освятить некая «бабушка», после чего деньги вернутся. Об этом сообщает megatyumen.ru. Аферисты исчезли с деньгами. Возбуждено уголовное дело.

В октябре в Нью-Йорке ведьмы совершили обряд наведения порчи на верховного судью США Бретта Кавано, сенатора-республиканца Митча Макконнелла и президента США Дональда Трампа.