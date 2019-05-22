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Путин назвал произволом препятствование работодателей созданию профсоюзов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин назвал произволом позицию руководителей предприятий, запрещающих создавать профсоюзы. Об этом глава государства заявил в среду, 22 мая, передает «РИА Новости».

«Бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже иногда препятствуют созданию и деятельности профсоюзных организаций», — отметил Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

По словам Путина, такие действия нужно пресекать при поддержке силовых структур.

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«Такое самоуправство, произвол, безусловно, недопустимы. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов, нужно пресекать такие вещи», — подчеркнул президент.

По его мнению, государство обязано оказывать содействие профсоюзам.

«Государство на всех уровнях обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан. Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь в принципе речи не идет», — отметил президент.

Также президент поручил правительству и региональным властям активизировать продуктивный диалог с работодателями и профсоюзами по вопросам прав трудящихся.

18 мая в Москве прошел Х съезда Конфедерации труда России (КТР), в которую входят 20 отраслевых профсоюзов и около 2 млн человек. Его делегаты заявили, что будут добиваться увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ), изменения системы начисления зарплат бюджетникам и снижения пенсионного возраста.

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