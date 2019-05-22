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Ту-134 совершил последний полет

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Последний эксплуатировавшийся пассажирский самолет Ту-134 22 мая совершил финальный полет и приземлился в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на «РИА Новости».

Билеты на последний пассажирский рейс Ту-134 Новосибирск–Мирный 20 мая были распроданы моментально. На борту оказались 72 пассажира, которых торжественно встречали у трапа. После этого 22 мая самолет пустым вылетел из Мирного в Новосибирск.

Отмечается, что в ближайшее время борт, который эксплуатировался с 1980 года, займет почетное место в новосибирском Музее авиации и космонавтики. Примечательно, что именно этот самолет в 1990-е годы был в личном пользовании у народной артистки СССР Аллы Пугачевой, на его борту было написано ее имя.

Ту-134 разработали в СССР в начале 1960-х годов, самолет был выпущен в 1980 году, данная модель эксплуатировалась почти 40 лет. Самолет стал одним из самых массовых пассажирских судов в стране. Всего было выпущено 850 экземпляров. Как отмечает телеканал «360», для своего времени Ту-134 был достойным самолетом с пассажировместимостью до 80 человек, крейсерской скоростью 850 км/ч и практическим потолком 11 тыс. м. Как пишет сайт kp.ru, несколько Ту-134 остаются у федеральных ведомств и частных компаний, но обычные пассажиры больше не смогут купить билеты на этот самолет.

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