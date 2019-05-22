Глава Новосибирской области открыл VIII Сибирский транспортный форум

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл VIII Сибирский транспортный форум и принял участие в ключевых мероприятиях первого дня работы мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В среду, 22 мая, на торжественном открытии VIII Международного сибирского транспортного форума и специализированной выставки индустрии транспорта, транспортной и складской логистики и инфраструктуры TransSiberia – 2019 губернатор поприветствовал участников и осмотрел несколько выставочных экспозиций, пишет VN.ru.

Травников отметил, что за прошедший год в транспортном комплексе произошли важные изменения. Так, началась реализация крупных проектов, например, строительство четвертого моста через Обь и работы, необходимые для подготовки к приему молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Сибирский транспортный форум проходит в этом году в восьмой раз и является ведущей площадкой в Сибири для демонстрации достижений отечественной транспортной отрасли, обсуждения работы всех видов транспорта и принятия решений, связанных с развитием транспортно-логистической инфраструктуры и дорожного комплекса.

Организаторами мероприятия выступают правительство Новосибирской области совместно с Министерством транспорта РФ, комитет Госдумы ФС РФ по транспорту и строительству и законодательным собранием Новосибирской области, при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ по Сибирскому федеральному округу.