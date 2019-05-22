Совфед одобрил пакет законов об амнистии капиталов

Совет Федерации на заседании 22 мая одобрил пакет законов о продлении «амнистии капитала» с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Законы вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает ТАСС.

Участникам амнистии капиталов предоставляются гарантии от уголовного и административного преследования, если правонарушения, связанные с приобретением имущества, были совершены до 1 января 2019 года (ранее — до 1 января 2018 года). Кроме того, от уплаты налога на доходы физических лиц освобождается прибыль за 2019 год контролируемой декларантом иностранной компании. При этом данный налогоплательщик не должен был признаваться налоговым резидентом России по итогам налогового периода 2018 года.

Добровольное декларирование гражданами активов и счетов в банках, или «амнистия капитала», проводилось в России двумя этапами – с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Россияне имели право предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу специальную декларацию, содержащую сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами РФ.

Президент России Владимир Путин во время выступления 6 февраля на 11-м форуме «Деловой России» в Москве предложил продлить на один год амнистию капитала для некоторых категорий бизнесменов, желающих вернуть свои средства в экономику страны.