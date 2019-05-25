Три минуты славы: фестиваль MyFest собрал мэтров и молодежь

Пятилетний юбилей отметил завершающийся в субботу MyFest — один из крупнейших поэтических фестивалей России. Масштабные чтения прошли в Москве, Петербурге и Челябинске. К участию в форуме были заявлены 269 авторов.

MyFest можно смело назвать одним из самых демократичных российских литературных фестивалей. Здесь нет ни «поэтов-хедлайнеров», ни «поэтов на разогреве». Мэтры изящной словесности выступают вместе с молодежью . Обладатели престижных премий и победители слэмов — вместе с поэтами, почти не принимающими участия в общественной жизни, услышать которых, по сути, можно только на фестивале. Последователи классической школы соседствуют с экспериментаторами. И каждый должен уложиться в три минуты.

фест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дана Курская, организатор MyFest, вспоминает, что в детстве мечтала стать дрессировщиком. С цирком не сложилось, но вести культурное мероприятие, проходящее в трех городах при участии почти трех сотен стихотворцев, — занятие, сравнимое с укрощением львов.

— Кредо MyFest — «Стихи и человечность». Я стремлюсь, чтобы каждый выступающий почувствовал себя самым важным участником фестиваля. Литературное пространство, к сожалению, токсично, но я стараюсь сделать фестиваль общим праздником, на котором все были бы друг другу рады, — рассказала «Известиям» Дана Курская.

Порядка выхода на сцену в привычном понимании здесь нет — поэты знают лишь, на какой из дней фестиваля назначено их выступление. Дни эти по традиции носят необычные названия — «Друзья гасконца», «Убить дракона», «Вишневый сад», «В гостях у Мейсона», «Восточный экспресс», «Завещание Павла», «По имени солнце». Яркие образы помогают творческим людям легче ориентироваться в расписании. А вот кого и когда пригласят к микрофону — сюрприз, причем само объявление участников Дана Курская превращает в своеобразную игру, представляя каждого поэта в потешно-загадочном ключе: «А сейчас свои стихи прочтет литератор в замечательной шапке...», «Следующий наш участник — не только поэт, но и жених...», «Следующего участника я больше всего люблю за его стихотворение про Гагарина...».

Наблюдать за тем, как поэты в ожидании оглашения фамилии выступающего с интересом приглядываются друг к другу и вспоминают, кто собирается праздновать свадьбу и у кого есть стихотворение про Гагарина, чрезвычайно забавно. На фестивале царит неформальная, немного сумасшедшая и суматошная, но очень дружелюбная атмосфера. Выслушать за один вечер несколько десятков поэтов — задача непростая, требующая как физической, так и эмоциональной выносливости, однако участникам такой формат нравится.

фест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Здесь колоссальная выборка — очень интересные авторы, и их очень много. Старые имена вспоминаются, новые запоминаются. На фестиваль обязательно нужно сходить, чтобы получить представление о современном поэтическом процессе, увидеть его срез, — поделилась с «Известиями» поэт и прозаик Светлана Богданова.

По мнению ее коллеги по цеху Андрея Явного, несмотря на множественные литературные события, число читающих людей в России снижается, и потому продвижение поэзии прививает окружающим способность слышать и понимать слова, смыслы и красоту языка.

Отмечают участники и особую атмосферу фестиваля.

— Здесь как будто семья людей, поглощенных одним делом. Денег, может, в поэзии и нет, но зато есть теплота и душевность! — весело резюмирует Александр Гальпер, русскоязычный американский поэт и прозаик, специально прилетевший на фестиваль из Нью-Йорка.

Гальпер, кстати, еще не самый удивительный путешественник среди участников MyFest. Два года назад поэт Борис Пейгин, чтобы выступить на фестивале, добрался из Сибири до Москвы автостопом.

фест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что же можно увидеть на срезе современной поэзии? Прежде всего разнообразие. Нынешняя поэзия — это миниатюры Николая Милешкина: «залез в ванну — остановил время», «молодость прошла: больше никаких трагедий впереди — только радость», «я видел страшное: лица людей в метро в понедельник утром». И грандиозный стихотворный эпос Ростислава Амелина. Это стихи, существующие исключительно в текстовом измерении, и стихи-театр. Выступления Александра Курбатова, Юлии Скородумовой и Андрея Щербака-Жукова — настоящие представления с пением, актерской игрой и даже танцами. Это очаровательные, почти детские тексты Ильи Плохих, повествующие о жизни котов, и строгое гражданское высказывание Анны Голубковой. Юная ярость Любы Ягдановой и зрелая мудрость Анны Аркатовой.

На фестивале ясно понимаешь, что современная поэзия располагает невероятным запасом возможностей и перспектив. Она может быть аскетичной и изобильной, иносказательной и безжалостно откровенной, постмодернистски беззаботной и документально-серьезной. Для человека, влюбленного в слово, нет преград.