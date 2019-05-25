Три минуты славы: фестиваль MyFest собрал мэтров и молодежь
Пятилетний юбилей отметил завершающийся в субботу MyFest — один из крупнейших поэтических фестивалей России. Масштабные чтения прошли в Москве, Петербурге и Челябинске. К участию в форуме были заявлены 269 авторов.
MyFest можно смело назвать одним из самых демократичных российских литературных фестивалей. Здесь нет ни «поэтов-хедлайнеров», ни «поэтов на разогреве». Мэтры изящной словесности выступают вместе с молодежью. Обладатели престижных премий и победители слэмов — вместе с поэтами, почти не принимающими участия в общественной жизни, услышать которых, по сути, можно только на фестивале. Последователи классической школы соседствуют с экспериментаторами. И каждый должен уложиться в три минуты.
Дана Курская, организатор MyFest, вспоминает, что в детстве мечтала стать дрессировщиком. С цирком не сложилось, но вести культурное мероприятие, проходящее в трех городах при участии почти трех сотен стихотворцев, — занятие, сравнимое с укрощением львов.
— Кредо MyFest — «Стихи и человечность». Я стремлюсь, чтобы каждый выступающий почувствовал себя самым важным участником фестиваля. Литературное пространство, к сожалению, токсично, но я стараюсь сделать фестиваль общим праздником, на котором все были бы друг другу рады, — рассказала «Известиям» Дана Курская.
Порядка выхода на сцену в привычном понимании здесь нет — поэты знают лишь, на какой из дней фестиваля назначено их выступление. Дни эти по традиции носят необычные названия — «Друзья гасконца», «Убить дракона», «Вишневый сад», «В гостях у Мейсона», «Восточный экспресс», «Завещание Павла», «По имени солнце». Яркие образы помогают творческим людям легче ориентироваться в расписании. А вот кого и когда пригласят к микрофону — сюрприз, причем само объявление участников Дана Курская превращает в своеобразную игру, представляя каждого поэта в потешно-загадочном ключе: «А сейчас свои стихи прочтет литератор в замечательной шапке...», «Следующий наш участник — не только поэт, но и жених...», «Следующего участника я больше всего люблю за его стихотворение про Гагарина...».
Наблюдать за тем, как поэты в ожидании оглашения фамилии выступающего с интересом приглядываются друг к другу и вспоминают, кто собирается праздновать свадьбу и у кого есть стихотворение про Гагарина, чрезвычайно забавно. На фестивале царит неформальная, немного сумасшедшая и суматошная, но очень дружелюбная атмосфера. Выслушать за один вечер несколько десятков поэтов — задача непростая, требующая как физической, так и эмоциональной выносливости, однако участникам такой формат нравится.
— Здесь колоссальная выборка — очень интересные авторы, и их очень много. Старые имена вспоминаются, новые запоминаются. На фестиваль обязательно нужно сходить, чтобы получить представление о современном поэтическом процессе, увидеть его срез, — поделилась с «Известиями» поэт и прозаик Светлана Богданова.
По мнению ее коллеги по цеху Андрея Явного, несмотря на множественные литературные события, число читающих людей в России снижается, и потому продвижение поэзии прививает окружающим способность слышать и понимать слова, смыслы и красоту языка.
Отмечают участники и особую атмосферу фестиваля.
— Здесь как будто семья людей, поглощенных одним делом. Денег, может, в поэзии и нет, но зато есть теплота и душевность! — весело резюмирует Александр Гальпер, русскоязычный американский поэт и прозаик, специально прилетевший на фестиваль из Нью-Йорка.
Гальпер, кстати, еще не самый удивительный путешественник среди участников MyFest. Два года назад поэт Борис Пейгин, чтобы выступить на фестивале, добрался из Сибири до Москвы автостопом.
Что же можно увидеть на срезе современной поэзии? Прежде всего разнообразие. Нынешняя поэзия — это миниатюры Николая Милешкина: «залез в ванну — остановил время», «молодость прошла: больше никаких трагедий впереди — только радость», «я видел страшное: лица людей в метро в понедельник утром». И грандиозный стихотворный эпос Ростислава Амелина. Это стихи, существующие исключительно в текстовом измерении, и стихи-театр. Выступления Александра Курбатова, Юлии Скородумовой и Андрея Щербака-Жукова — настоящие представления с пением, актерской игрой и даже танцами. Это очаровательные, почти детские тексты Ильи Плохих, повествующие о жизни котов, и строгое гражданское высказывание Анны Голубковой. Юная ярость Любы Ягдановой и зрелая мудрость Анны Аркатовой.
На фестивале ясно понимаешь, что современная поэзия располагает невероятным запасом возможностей и перспектив. Она может быть аскетичной и изобильной, иносказательной и безжалостно откровенной, постмодернистски беззаботной и документально-серьезной. Для человека, влюбленного в слово, нет преград.