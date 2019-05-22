Продажу алкоголя на один день ограничат в Иркутске

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Иркутске 23 мая. В городе пройдут последние звонки.

О введении ограничения сообщила служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. В соответствие с постановлением правительства региона запрет на продажу алкоголя в городе будет действовать с 8:00 до 23:00. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Запрет распространяется в том числе на пиво и пивные напитки. За торговлю алкоголем во время последних звонков должностным лицам грозят штрафы в размере от 20 до 40 тыс. рублей, юридическим — от 100 до 300 тыс. рублей.