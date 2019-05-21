Продажу алкоголя ограничат в Липецкой области

В Липецке введут временное ограничение продажи алкоголя. Оно будет действовать в дни последних звонков в школах.

Информацию об ограничении продажи спиртным распространило городское управление потребительского рынка. Согласно региональному закону о регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции, розничная продажа спиртных напитков запрещена в дни проведения последних звонков. В Липецке они состоятся 23 и 25 мая, сообщает GOROD48.

Ранее сообщалось, что на время последних звонков рекомендовано ограничить продажу спиртного в Челябинске. В местах массовых гуляний молодежи администрация провела беседы с владельцами торговых точек.