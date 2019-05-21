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Продажу алкоголя ограничат на время последних звонков в Уфе

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Мэрия Уфы сообщила об ограничении розничной продажи алкоголя в день проведения последних звонков. Кроме того, из-за «Весеннего бала» будет введено ограничение движения.

Запрет на продажу спиртного вводится в соответствии с республиканским законом о регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта. Об этом сообщили в мэрии Уфы. Алкоголь невозможно будет купить в день проведения последних звонков 25 мая, сообщает ИА «Башинформ».

В связи с подготовкой и проведением «Весеннего бала» для безопасности участников и гостей также будет введено ограничение движения по улице Октябрьской революции с 22 часов 24 мая до 21 часа 25 мая. В связи с этим изменятся схемы движения общественного транспорта.

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