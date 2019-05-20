Продажу алкоголя ограничат во время последних звонков в Челябинске

Власти Челябинска рекомендовали владельцам торговых точек ограничить продажу алкоголя в местах проведения последних звонков. Во время школьных праздников будет усилена работа полиции.

О подготовительной работе сообщили в администрации Челябинска. По данным главы города Владимира Елистратова, в местах гуляний молодежи проведены беседы с владельцами торговых точек. Их попросили ограничить продажу алкоголя, пишет 1obl.ru.

В мэрии пояснили, что ограничения необходимы для устранения излишней продажи спиртного в тех зонах, где будет находиться много молодежи. Также в администрации уточнили, что во время последних звонков в городе ожидается холодная погода с дождями.

Последние звонки пройдут в Челябинске с 22 по 25 мая.