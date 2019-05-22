Турция снизила пошлины на товары из США

Турция в два раза снизила пошлины на 22 наименования американских товаров. Об этом 22 мая в серии сообщений в Twitter рассказала министр торговли страны Рухсар Пекджан.

По ее словам, снижение пошлин стало ответом на аналогичное действие с американской стороны — в Белом доме 17 мая сообщили о снижении вдвое пошлин на турецкую сталь до 25%.

«На взаимной основе мы решили снизить вдвое дополнительные пошлины, взимаемые с 22 видов товаров, импортируемых из США. Согласно этому решению пошлины с американских товаров будут уменьшены с $521,2 млн до $260,6 млн», — приводит слова Пекджан RT.

Министр также заявила о намерении продолжить работу над устранением всех препятствий для двусторонней торговли с Соединенными Штатами и достижением целевого показателя товарооборота в $75 млн.

10 августа 2018 года президент США Дональд Трамп одобрил повышение в два раза пошлин на турецкие алюминий и сталь — до 20% и 50% соответственно, пишет REGNUM.

20 мая сообщалось, что США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики.