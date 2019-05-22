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Дороги подтопило в Хабаровском крае из-за осадков

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Уровень воды поднялся в реках Хабаровского края из-за дождей. В результате паводка оказались затоплены некоторые дороги.

По данным МЧС, наиболее серьезные последствия дождевого паводка наблюдаются в Нанайском районе. Затоплены участки дорог в поселке Лидога и селе Верхняя Манома. Также есть трудности в районе рек Кия и Черная, где проезд доступен только для техники с высокой проходимостью. Об этом пишет Vostokmedia. Спасатели уточняют, что местные жители обеспечены едой, топливом и медицинскими препаратами.

Из-за дождей, которые продлились в регионе четыре дня, уровень воды в реках поднялся на 30–116 см. В некоторых районах вода прибыла на 200 см. В районе Хабаровска уровень воды в Амуре увеличился лишь на 5–10 см.

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