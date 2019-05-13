Прямой эфир

Спасателей отозвали с места схода оползня в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае было принято решение вывести группу спасателей с места схода оползня в Верхнебуреинском районе. Сотрудники МЧС уже прибыли в столицу региона.

Активная фаза ледохода на реке Бурея и ее притоках закончилась, поясняет РИА «Восток-Медиа». При этом продолжается мониторинг ситуации в селе Чекунда. Специалисты пояснили, что пока паводковая обстановка в районе спокойная.

Напомним, одной из предпосылок оползня на реке Бурея в Хабаровском крае могла стать недостаточная оценка геологических условий при проектировании Бурейской ГЭС. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор географических наук Алексей Махинов. По его словам, новые оползни могут сойти этим летом, однако они не будут такими масштабными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Затопление угрожает селу в Хабаровском крае из-за перекрытия Буреи
Шойгу заявил об уникальности операции по расчистке Буреи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017