Спасателей отозвали с места схода оползня в Хабаровском крае

В Хабаровском крае было принято решение вывести группу спасателей с места схода оползня в Верхнебуреинском районе. Сотрудники МЧС уже прибыли в столицу региона.

Активная фаза ледохода на реке Бурея и ее притоках закончилась, поясняет РИА «Восток-Медиа». При этом продолжается мониторинг ситуации в селе Чекунда. Специалисты пояснили, что пока паводковая обстановка в районе спокойная.

Напомним, одной из предпосылок оползня на реке Бурея в Хабаровском крае могла стать недостаточная оценка геологических условий при проектировании Бурейской ГЭС. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор географических наук Алексей Махинов. По его словам, новые оползни могут сойти этим летом, однако они не будут такими масштабными.