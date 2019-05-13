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Сезон навигации в Хабаровском крае может стать экстремальным

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Из-за предстоящего сухого лета речная навигация на Амуре и его притоках в Хабаровском крае пройдет в экстремальном режиме. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал генеральный директор «Амурских пассажирских перевозок» Игорь Меерсон.

«Если водохранилища ГЭС на Зее и Бурее не дадут воды, у нас всё будет очень плохо», — сказал он.

Из-за маловодья оказались недоступны теплоходные остановки на амурских островах у Хабаровска с 6-го по 10-й км, рейсы выполняются от Речного вокзала до пункта 5-й км. Маршрут Речной вокзал – Садовая 1 закрыт полностью, нет возможности зайти в протоку Сухая, на маршруте Речной вокзал – Садовая 2 недоступна остановка Дубки и т.д. В Комсомольске-на-Амуре пришлось перенести сроки начала навигации с 10 мая на более позднее время. Возникли непредвиденные сложности и на скоростной линии Комсомольск–Николаевск. Навигацию на ней планируется начать 25 мая.

Напомним, около 3 млн т грузов планируется доставить в отдаленные села Якутии в течение сезона навигации. Сроки движения речных судов будут зависеть от климатических условий. По данным республиканского правительства, около 1,2 млн т грузов завезут для жизнеобеспечения и производственных нужд сел.

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