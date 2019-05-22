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По Москве-реке начали курсировать трамваи с цветочными названиями

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Десять цветных речных трамваев начали курсировать по Москве-реке. Об этом 22 мая сообщается на сайте столичной мэрии.

Остановки такие трамвайчики, выкрашенные в желтый, зеленый, голубой, розовый цвета, делают у Киевского вокзала, арены «Лужники», Воробьевых гор, парка Горького, Большого Каменного моста, парка «Зарядье» и Новоспасского моста. Ходят ежедневно по двум маршрутам: от парка Горького и гостиницы «Украина» до Новоспасского моста с 11:00 до 1:00 каждые 30 мин., пишет «Москва 24».

Такие трамваи оборудованы климат-контролем и телескопической стеклянной крышей. Вместимость каждого судна составляет 44 пассажира, на каждом из них можно взять аудиогиды, а билеты купить прямо на борту.

По словам представителя пресс-службы комитета по туризму, яркие цвета таких трамваев поднимают настроение и делают путешествие более запоминающимся. Каждое из них имеет свое название в соответствии с цветом: «Подсолнух», «Лаванда», «Незабудка». Как пишет REGNUM, туристов перевозить такие трамваи будут до октября.

20 мая стало известно, что оплатить прогулку по Москве-реке со скидкой 100 рублей теперь смогут владельцы транспортной карты «Тройка».

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