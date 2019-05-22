«Сухой закон» введут на рок-фестивале «Чернозем» ради душевности

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» в Тамбовской области решили в этом году объявить «сухой закон». Бороться со злоупотреблением алкоголем будут тремя методами. Планируется поднять цены на пиво, запретить выпивать на концертной площадке и изымать принесенное с собой спиртное.

«Нужно признать, что опыт допуска людей с пенным напитком на концертную площадку признан нами неудачным. Много было персонажей в состоянии, скажем так, крайнего возбуждения. Это неким образом убивало ту самую фирменную душевность, которой славится наш фестиваль», — цитирует заявление организаторов ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Рок-фестиваль «Чернозем» пройдет у Татарского вала в Тамбовской области 9–11 августа. Хедлайнерами станут «Алиса», Гарик Сукачев и «Мумий тролль». Концерты «Чернозема» в 2018 году стали самыми посещаемыми за всю историю фестиваля. На мероприятии было зарегистрировано 37 тыс. зрителей.