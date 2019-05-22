Прямой эфир

«Сухой закон» введут на рок-фестивале «Чернозем» ради душевности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» в Тамбовской области решили в этом году объявить «сухой закон». Бороться со злоупотреблением алкоголем будут тремя методами. Планируется поднять цены на пиво, запретить выпивать на концертной площадке и изымать принесенное с собой спиртное.

«Нужно признать, что опыт допуска людей с пенным напитком на концертную площадку признан нами неудачным. Много было персонажей в состоянии, скажем так, крайнего возбуждения. Это неким образом убивало ту самую фирменную душевность, которой славится наш фестиваль», — цитирует заявление организаторов ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Рок-фестиваль «Чернозем» пройдет у Татарского вала в Тамбовской области 9–11 августа. Хедлайнерами станут «Алиса», Гарик Сукачев и «Мумий тролль». Концерты «Чернозема» в 2018 году стали самыми посещаемыми за всю историю фестиваля. На мероприятии было зарегистрировано 37 тыс. зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вадим Самойлов и «Алиса» примут участие в фестивале «Чернозем»
Заливай на трезвую: алкоголю блокируют путь на заправки
Администрация президента не поддержала законопроект о продаже пива и вина на АЗС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017